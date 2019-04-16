Тарифы на коммунальные платежи постоянно меняются и этой зимой многие потребители накопили задолженности из-за повышения стоимости услуг. С 1 мая в Украине вступит новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который добавит должникам новые неприятности.

Как пишет "КП в Украине", отрегулировать взаимоотношения между потребителями коммунальных услуг и их поставщиками планировалось еще в 2017 году, но введение новых правил несколько раз переносилось. Однако с 1 мая изменения должны все-таки вступить в действие.

Какие нормы предусмотрены в новом законе:

Введение абонентской платы за коммунальные услуги;

Будет насчитываться пеня за просрочку оплаты коммунальных услуг;

Представители коммунальных служб получат разрешение заходить в жилище;

Появится разрешение отключать коммунальные услуги за неуплату;

Коммунальные предприятия будут оплачивать штрафы, если отключат абонента от услуг незаконно.

Пеня будет насчитываться, если абонент не оплатил коммунальные услуги до 20-го числа текущего месяца. Она будет небольшая, всего 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. То есть, если задолженность за один месяц составила 500 гривен, то за один месяц долг вырастет на полторы гривны.

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За два месяца - на 3 гривны. И так далее. Сумма пени по закону не может превысить 100% долга. Однако тем, у кого долги за коммунальные услуги на несколько тысяч гривен, начисление пени почувствуют.

Юристы указывают на несколько нюансов. К примеру, если у потребителя есть задолженность по зарплате, и он может предоставить документы, которые это подтверждают, то он освобождается от начисления пени.

Также пеню не имею права начислять, если у потребителя нет заключенного договора с поставщиком услуги. И после его заключения пеня может насчитываться только на те долги, которые будут образованы после. На долги, которые образовались до заключения договора, эта норма не распространяется и на них пеню насчитывать права не имеют.

Однако за задолженность могут отключить коммунальные услуги. Хотя по закону, газ или электричество отключать нельзя, а вот другие услуги - можно. Но как это будет работать на практике - пока непонятно.

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Недопуск проверяющих в квартиру или к счетчикам также может стать поводом для отключения услуги. Поэтому проверяющих стоит пускать в свое жилье.

Абонентскую плату планируют ввести за горячую и холодную воду, а также за отопление и вывоз мусора. За газ и электроэнергию - нет.

Высчитывать ее будут по специальной формуле. В которую входит коэффициент расхода за горячую воду и отопление, коэффициент расхода за холодную воду, за вывоз мусора и минимальная заработная плата в 2019 году. В среднем абонентская плата может составить приблизительно от 15 до 50 гривен.

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