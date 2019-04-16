Пожар в соборе Парижской Богоматери: один пожарный серьезно ранен [ Редактировать ]
Источник: AFP
В результате пожара в соборе Парижской Богоматери один человек получил серьезные ранения. Об этом сообщает BBC.
"Французский чиновник сказал, что один пожарный был тяжело ранен, борясь с пламенем", - говорится в сообщении.
Всего были мобилизованы около 400 спасателей.
Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.
Позже президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в соборе Парижской Богоматери у себя на странице в Twitter. А также свои огорчения выразил глава украинского государства Петр Порошенко.
Фото и видео с места происшествия смотрите тут.
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