В результате пожара в соборе Парижской Богоматери один человек получил серьезные ранения. Об этом сообщает BBC.

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"Французский чиновник сказал, что один пожарный был тяжело ранен, борясь с пламенем", - говорится в сообщении.

Всего были мобилизованы около 400 спасателей.

Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.

Позже президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в соборе Парижской Богоматери у себя на странице в Twitter. А также свои огорчения выразил глава украинского государства Петр Порошенко.

Фото и видео с места происшествия смотрите тут.