В результате пожара на фармацевтической фабрике "Цилу Тяньхэ Хуэйши" погибли 10 человек. Инцидент произошел в городе Цзинань провинции Шаньдун на востоке Китая, пишет "Корреспондент".

Пожар на фабрике вспыхнул 15 апреля во второй половине дня на подвальном этаже. По предварительным данным во время ремонтных работ, искры от электросварки попали в низкотемпературный теплоноситель. В итоге возникло задымление помещения. Восемь из десяти сотрудников задохнулись на месте, остальные скончались по дороге в больницу.

Кроме того, во время ликвидации пожара пострадали 12 спасателей.

Ранее в Париже назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети было опубликовано видео пожара внутри храма. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.