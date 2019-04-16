Появилось видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари, в результате которого пострадал один пожарный. Об этом сообщает ​Line Press.

Отметим, французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Также отмечается, что удалось снизить интенсивность огня.

Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Также отмечается, что удалось снизить интенсивность огня.

"Пожарный из Парижа сказал, что основная структура теперь спасена и сохранена", - пишет AFP.

Также удалось сохранить три католических реликвии, которые находились в соборе - фрагмент тернового венца Христа, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев. Сейчас реликвии собора Нотр-Дам де Пари находятся в безопасности.

"Огонь теперь слабее. Сейчас время охлаждения, но обе башни собора в безопасности", - сказал журналистам на месте происшествия сказал Лоран Нуньес, секретарь министра внутренних дел.

Один пожарный был серьезно ранен, заявил генерал-командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле. Галлет сказал, что две трети крыши было разрушено.

Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.

Позже президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в соборе Парижской Богоматери у себя на странице в Twitter. А также свои огорчения выразил глава украинского государства Петр Порошенко.

Фото и видео с места происшествия смотрите тут.