Появилось видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари [ Редактировать ]
Появилось видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари, в результате которого пострадал один пожарный. Об этом сообщает Line Press.
Отметим, французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Также отмечается, что удалось снизить интенсивность огня.
#ALERTE #URGENT #BREAKING #PARIS #FRANCE LA CATHÉDRALE #NOTREDAMEDEPARIS EN FEU NOTRE-DAME DE PARIS ON FIRE #Bspp pic.twitter.com/V5okHn1f8P— LINE PRESS (@LinePress) 15 апреля 2019 г.
Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Также отмечается, что удалось снизить интенсивность огня.
"Пожарный из Парижа сказал, что основная структура теперь спасена и сохранена", - пишет AFP.
Также удалось сохранить три католических реликвии, которые находились в соборе - фрагмент тернового венца Христа, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев. Сейчас реликвии собора Нотр-Дам де Пари находятся в безопасности.
"Огонь теперь слабее. Сейчас время охлаждения, но обе башни собора в безопасности", - сказал журналистам на месте происшествия сказал Лоран Нуньес, секретарь министра внутренних дел.
Один пожарный был серьезно ранен, заявил генерал-командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле. Галлет сказал, что две трети крыши было разрушено.
Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.
Позже президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в соборе Парижской Богоматери у себя на странице в Twitter. А также свои огорчения выразил глава украинского государства Петр Порошенко.
Фото и видео с места происшествия смотрите тут.
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