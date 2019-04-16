На передових опорних пунктах армійців на авдіївському плацдармі - побувала Ірина Баглай.

Донбас заливає дощем і в окопах такі справжні річки, що мені як цивільній людині спочатку навіть важко уявити як їх подолати. В таку погоду наші бійці особливо на сторожі, тому що противник своїми розвідницькими та штурмовими групами під дощ намагається непомітно підійти до наших позицій.

"Слышимость очень плохая и можно в упор подойти к нашей позиции", - говорить позивний "Шостка", військовослужбовець полку "Азов".

На передовій усе як за розкладом, перемир'я залишається тільки на папері.

"Після 18 години ворог почав відкриті провокації зі стрілецької зброї кулеметів, гранатометів, підствольних гранатометів", - говорить позивний "Шапа", військовослужбовець полку "Азов".

І якщо у міцних бліндажах ще почуваєшся у відносній безпеці, то на спостережних постах діє суворе правило - із-за укріплень не підніматися.

"Потому что вы стоите под огнем противника, как раз пули пролетаю. Вот приземляются, как раз на уровне ваших голов".

Простріляні мішки, глибокі отвори від куль нагадують про черговий бій, який напередодні прийняли бійці полку "Азов". Під час таких перестрілок російські найманці - снайпери намагаються полювати на бійців.

"У них оптика и тепловизоры и все есть. Одиночный выстрел снайпера, потом работает пулемет, либо наоборот под прикрытием пулемета. Высовываешься дать ответку и работает снайпер, чтоб мы не могли понять откуда идет выстрел".

Ще одна хитрість, якою не гребують окупанти - обирають вогневі точки для артилерії поблизу житлових будинків

"Вони займають такі позиції в результаті роботи по яких можливі перельоти, тому ми стараємось бути більш меньше обережними", - говорить позивний "Шапа", військовослужбовець полку "Азов".

А от у селі позаду армійців мешканці відчували себе мішенями бойовиків.

"Пряме влучання і хати немає повезло мешканцю він залишився живим".

Пощастило уціліти і мешканцям села Орлівка. За 10 км від передової вони встигли забути, як гучно вибухають ворожі снаряди. Та кілька днів тому їхні городи, як і в 2014 му році, бойовики зорали ракетами "Град".

"Прошел дождик, сыро было, поэтому никто и не вышел на огород".