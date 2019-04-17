24 українським морякам подовжили термін тримання під вартою ще на 3 місяці. Згідно з рішенням Лефортовського суду Москви, троє з них пробудуть у СІЗО до 26 липня, усі інші - до 24 липня.

У залі суду наші моряки знову заявили про свій статус військовополонених. І на підставі цього, відмовилися надавати будь-яку інформацію крім імені та звання.

Підтримати бранців приїхали їхні родичі та омбудсмен Людмила Денісова. Сторона захисту й далі наполягає на повторному мед-обстеженні моряків, адже багато полонених досі скаржаться на проблеми зі здоров'ям.