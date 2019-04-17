В 2019 8 пляжей Киева претендуют на международную экологическую награду "Голубой флаг", сообщает kyivcity.gov.ua.

На данный момент ожидается официальное решение международного жюри, сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Киевгосадминистрации Андрей Малеваный.

"В этом году КП "Плесо" планирует открыть 14 мест массового отдыха населения на водных объектах, где возможен отдых с купанием (пляжи) и 18 мест массового отдыха населения на водных объектах Киева, где возможен отдых без купания. Подготовка к началу сезона началась", - добавил Андрей Малеваный.

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Напомним, награда "Голубой флаг" дается раз в год. Это международная награда, которой с 1987 года ежегодно отмечают пляжи, соответствующие 32-м критериям и требованиям. Независимое международное жюри оценивает качество воды, комфорт и безопасность на пляже, экологический менеджмент, мероприятия экологического образования, уровень рекреационного сервиса и тому подобное.

"Голубой флаг" - это первая международная экологическая награда, полученная Киевом, который является единственным городом Украины, где есть речные и озерные пляжи (не морские), получивших данную награду.

Напомним, что международную экологическую награду "Голубой флаг" пляжи Киева получают с 2017 года.

В 2018 году ее получили 7 пляжей - "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".

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