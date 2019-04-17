За нападами на офіцерів української розвідки стоять російські спецслужби. Докази сьогодні оприлюднила Служба безпеки України.

Голова СБУ Василь Грицак повідомив - організатор убивств двох офіцерів 2017 року, а також нещодавнього невдалого замаху на життя ще одного, - це начальник департаменту контррозвідки ФСБ Росії Дмитро Мінаєв. Всього до терактів причетні кілька диверсійно-терористичних груп, сім осіб із яких наразі затримані. Двоє з них - громадяни Російської Федерації, які потрапили в Україну за підробними паспортами Республіки Киргизстан.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що організувати теракти росіяни спромоглися за допомоги службовців української податкової та інших державних органів, які продали інформацію ворогам.

"Інформація щодо отримання доходів з бази Пенсійного фонду, служб Соціального страхування або Податкової адміністрації - п'ятсот гривень. Саме через податкову адміністрацію було встановлено місцезнаходження терористами розвідника, який планувався до знищення", - заявив Анатолій Матіос, головний військовий прокурор України.

"Вже п'ятий рік поспіль українські громадяни, українська держава відчуває на собі жах російської тоталітарної машини. Загалом, з початку 2017 року на територію України з Росії і так званої "Донецької Республіки" було відправлено декілька автономно діючих диверсійно-терористичних груп. Ці групи направлялися російською розвідкою для здійснення політичних вбивств, ліквідації офіцерів українських спецслужб", - зазначив Василій Грицак, голова СБУ.