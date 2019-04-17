Розборки у стилі дев'яностих! Під Одесою невідомі скоїли напад на ваговий комплекс "Укртрансбезпеки". За його допомогою інспектори зважують фури, щоб машини не їхали з перевантаженням та не трощили дороги. Поранено кілька активістів, є затримані.

Усі подробиці - далі.

Траса "Київ - Одеса". Поруч з пунктом поліції - габаритно-ваговий комплекс держслужби "Укртрансбезпека". Цього разу зважувати фури інспекторам допомагали активісти громадської організації. Раптом на КПП зникло світло, під'їхала дюжина автівок, із них вийшли уже інші активісти - і почалася стрілянина.

"Посмотрела в окно, увидела, что стреляют из машины, думаю, не дай Бог еще в окно стрельнут. Испугалась, конечно, испугалась!", - розповідає Поліна Павлова, жителька села Дачне.

Активісти кажуть - нападників було з півсотні. Усі озброєні помповими рушницями та травматичними пістолетами, і в масках. Стали розстрілювати і людей, і припарковані поруч машини, трощили автівки битами.

"Вылетали с битами, с помпами, начинали стрелять просто впритык. Полиция стояла в стороне, ничего не предпринимала, смотрела, наблюдала просто. Дала им просто скрыться с этого места", - розповідає Михайло Марков, активіст громадської організації.

У результаті інспектори "Укртрансбезпеки" не постраждали, а от серед активістів, які їх захищали - є поранені з травматичної зброї. Двоє чоловіків зазнали травм середнього ступеню тяжкості, один залишився у лікарні. Ще один активіст госпіталізований із черепно-мозковою травмою та пораненням у ногу.

"На данный момент он лечится консервативно в нейрохирургическом отделении. Состояние больного стабильное, но он нуждается в дальнейшем лечении", - повідомив Анатолій Нєтков, в. о. заступника головлікаря Одеської лікарні №1.

У поліції - вкрай небагатослівні. Кажуть - кількох нападників затримали. Події кваліфікували як... хуліганство із застосуванням зброї. До того ж, буде дана оцінка діям патрульних, які несли службу поряд.

В "Укртрансбезпеці" заявляють: від початку року почали ретельно відстежувати фури, що рухаються з перевантаженням, зупиняють такі машини, штрафують.

"Я працюю тут 4 місяці, за чотири місяці ми постійно наводимо лад на перевезенні габаритно-вагових комплексів, де не допускаємо перевантаження. Комусь це заважає. Більше іншого я не бачу", - зазначив Сергій Талала, керівник управління "Укртрансбезпеки" в Одеській області.

З неофіційних джерел відомо - серед нападників були активісти кількох громадських організацій з Одеси. Ці люди регулярно виступають у ролі тітушок. А сам конфлікт нібито пов'язаний із внутрішньо відомчою конкуренцією. Мовляв, чиновники різних структур бажають контролювати вагові комплекси та власне процес зважування машин. Адже такі пункти - якщо їх залучити до корупційних схем - щоденно здатні приносити мільйонні прибутки.