Гаряче нині і на авдіївському плацдармі. Ворог атакував із гранатометів. З передових позицій українських оборонців - репортаж Ірини Баглай.

Ось такі воронки лишаються після влучання снаряду 122 мм калібру - ось ця місцина, де скошена трава - це все площа ураження осколками. Ними земля тепер тут нашпигована.

"При середній вазі міни, таких має бути більше 300".

Ранок на ділянці фронту під тимчасово окупованою Ясинуватою українські піхотинці зустріли під ворожу артилерійську канонаду.

"Почалося десь о пів на восьму ранку, може раніше і закінчилось в 20 хвилин 9", - розповідає позивний "Котигорошко", військовослужбовець Збройних сил України.

Михайло саме в цей час був на спостережному посту.

"Спостерігав в цей час спокійно територію, перше - це приховатися і відліковувати час. Не розгубилися - не вперше. Снарядів прилетіло - 28 летіли близько 50 секунд", - розповідає Михайло, військовослужбовець Збройних сил України.

"Працювали, скоріше за все, з окраїни Ясинуватої, пацани считали, плюс розвідка", - розповідає позивний "Котигорошко", військовослужбовець Збройних сил України

Саме на цей напрямок вказали оці входи від снарядів, що дивом не вибухнули.

"Это 122, пушка "Нона".

Для піхотинців снаряд, який заглибився у землю на 3 метри, загрози не становить, але вони вже викликали саперів.

"Она потом будет представлять опасность для гражданского населения - будут обрабатывать поля и могут зацепить, тогда будет взрыв".

Судячи з гармат, які застосували російські найманці, вони хотіли уразити якомога більше українських солдатів.

"Артилерійська зброя призначена для ураження піхоти, також має чудову пробиваємість для легкої броні - БМП та БТР", - зазначив Михайло, військовослужбовець Збройних сил України.

Наших оборонців врятували добре зведені укриття, а от БМП бойовики таки підірвали. Навколо залишилася скошена залізяччям лісосмуга.

"Сам принцип - мощный взрыв, разлет осколков моментально, никакого режима ожидания, ничего".

Найбільше загрожують людині, - каже Михайло, - дрібні осколки.

"Цей більш небезпечний, чим менший - тим страшніший. Може пробити і не замітить. Великий - легше видаляти хірургічним шляхом, маленький - складніше".