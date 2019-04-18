Компания Google выпустила обновление тестовой версии своего браузера - Chrome Canary - в котором появилась поддержка режима чтения. Он бывает очень удобен при чтении онлайн-журналов или газет. Режим отключает всю рекламу или рекомендуемые статьи, позволяя сосредоточить внимание только на тексте и сопутствующих изображениях. Благодаря этому удается добиться более глубокого погружения, не отвлекаясь на всплывающие баннеры или другие элементы сайта, сообщает portaltele.com.ua.

Как активировать режим чтения в Chrome

На данный момент режим чтения работает только в десктопной версии Chrome Canary. Однако есть все основания полагать, что в ближайшее время он станет доступен и пользователям мобильных устройств.

Чтобы включить режим чтения, необходимо посетить раздел с флагами, перейдя по адресу chrome://flags;

Здесь нужно отыскать флаг #enable-reader-mode и активировать его;

После этого перезагрузите браузер и откройте понравившуюся статью на любом новостном сайте;

Откройте контекстное меню нажатием на клавишу трех вертикальных точек и активируйте функцию Distill page.

Если все сделано правильно, страница преобразится и будет выглядеть примерно так, как на скриншоте.

При необходимости вы сможете сконфигурировать страницу так, как захочется именно вам. Здесь вы сможете изменить размер и тип шрифта, выбрать оттенок фона и расставить переносы.

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