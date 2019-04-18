В работе Google произошел масштабный сбой [ Редактировать ]
Пользователи Google сообщили о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи пожаловались на проблемы со входом в аккаунт Google. Некоторые пользователи также испытывают трудности при работе с сервисом Gmail.
О проблемах в работе Google заявили пользователи из США и Европы.
Ранее мы писали о том, что в Gmail появилась новая функция.
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