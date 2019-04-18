Пользователи Google сообщили о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.



Пользователи пожаловались на проблемы со входом в аккаунт Google. Некоторые пользователи также испытывают трудности при работе с сервисом Gmail.



О проблемах в работе Google заявили пользователи из США и Европы.

Ранее мы писали о том, что в Gmail появилась новая функция.