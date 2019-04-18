Володимир Гройсман прокоментував скандальне рішення суду щодо "Приватбанку" [ Редактировать ]
Держава влила у "Приватбанк" 155 мільярдів гривень, щоб утримати фінустанову і забезпечити її стабільну роботу, тож ці гроші, як і кошти вкладників, необхідно зберегти. Так прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував вирок суду про незаконність націоналізації "Приватбанку". Очільник уряду додав, що повністю підтримує рішення Мінфіну та Нацбанку оскаржити судовий вердикт.
"Відповідну заяву вже зробили і Мінфін, і Національний банк, я підтримую їхню позицію, рішення не вступило в законну силу, воно має бути оскаржене відповідно до законних процедур. Держава докапіталізувала банк на 155 мільйрдів гривень фактично він знаходиться в дуже доброму стані і мають бути збережені кошти всіх вкладників, що я вважаю є можливим, а все інше юристи з'ясують в рамках судової системи", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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Володимир Гройсман прокоментував рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку"
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