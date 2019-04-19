В России, в городе Брянск, мужчина спалил полтора миллиона рублей в чайнике. Об этом пишет "Униан".

Мужчина собирал деньги на квартиру и спрятал полтора миллиона рублей в металлический чайник. Затем его супруга перепрятала сбережения в старый диван. Глава семейства решил избавиться от рухляди и спалил его, не подозревая о чайнике внутри.

Когда об этом стало известно, супруги начали спасать сбережения. Но оказалось, что купюры спаялись между собой и их практически невозможно было отделить друг от друга. В итоге из полутора миллионов удалось возместить всего лишь 117 тысяч 500 рублей.

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