Регина Тодоренко впервые показала лицо ребенка [ Редактировать ]
Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов недавно стали стали родителями. Молодая мама долго скрывала лицо ребенка. Однако телеведущая решила показать редкий снимок малыша.
Все это время зрители могли видеть только кроватку, в которой звезды исполняли колыбельные песни.
На новом фото массажистка выполняет процедуру ребенку. Новорожденного почти не видно, однако огромный портрет семьи за спиной рассекретил лицо маленького Михаила.
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