Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов недавно стали стали родителями. Молодая мама долго скрывала лицо ребенка. Однако телеведущая решила показать редкий снимок малыша.

Все это время зрители могли видеть только кроватку, в которой звезды исполняли колыбельные песни.

На новом фото массажистка выполняет процедуру ребенку. Новорожденного почти не видно, однако огромный портрет семьи за спиной рассекретил лицо маленького Михаила.

Ранее Регина Тодоренко умилила фото с сыном.