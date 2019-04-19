Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук дал интервью крупнейшему международному агентству новостей Reuters.

Союзник Путина - вероятному новому президенту Украины: договоритесь и верните территорию

Новый президент Украины может в течение нескольких месяцев восстановить контроль над подконтрольным сепаратистам Востоком его страны, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России, если он договорится с Москвой, сказал ближайший союзник Кремля в Украине.

Виктор Медведчук, значимая фигура в пророссийской оппозиции Украины, обрисовал эту перспективу в интервью перед вторым туром президентских выборов в Украине, в котором, как показывают опросы, с легкостью победит политический новичок Владимир Зеленский. Медведчук сказал, что Кремль хотел бы узнать больше о Зеленском, 41-летнем русскоязычном телевизионном комике, у которого нет политического опыта, чтобы понять, является ли он тем, с кем можно иметь дело; тем, кем не смог стать действующий президент Петр Порошенко.

"У них в Москве нет никаких ожиданий, - сказал Медведчук. - Они хотят увидеть, что будет после прихода Зеленского к власти и что будет делать он и его окружение".

Гражданин Украины Медведчук не представляет Россию, но его слова имеют вес благодаря его тесной дружбе с президентом Владимиром Путиным и репутации посредника между двумя народами. Медведчук сказал, что он знает Путина 19 лет, что российский лидер является крестным отцом его дочери и что он провел очередные переговоры с Путиным в Москве всего две недели назад.

Кремль дал понять, что будет рад увидеть уход Порошенко, но не высказал свое отношение к Зеленскому, отметив лишь, что внимательно следит за заявлениями кандидатов и надеется, что любой новый президент сможет заключить мирное соглашение на Донбассе - Восточной Украине, которая находится под контролем сепаратистов с 2014 года.

В Кремле не ответили, соответствовали ли основные принципы плана Медведчука видению Кремля или его собственному мнению.

Изучая ситуацию

Медведчук, который сказал, что встречался с Зеленским только один раз «восемь или девять лет назад» и не имел с ним никаких контактов, похоже, изучает ситуацию.

Медведчук был главой Администрации президента Украины Леонида Кучмы до 2005 года. Он организовал обмен пленными между двумя странами и в прошлом месяце провел в Москве переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым о ценах на газ.

На этой встрече была достигнута договоренность. Он и его союзник получили обещание 25-процентной скидки на российский газ, если Киев согласится возобновить прямые закупки газа у энергетического гиганта «Газпрома», а не через европейские страны, как это делается с конца 2015 года.

Основное внимание Россия уделяет возвращению захваченного сепаратистами Донбасса Киеву в соответствии с ее видением. Вероятно, это могло бы помочь Москве добиться некоторого облегчения санкций, введенных Европейским Союзом за аннексию Крыма в 2014 году и поддержку пророссийского восстания на Донбассе.

Порошенко уклонялся от выполнения неблагоприятных, по его мнению, условий Минских мирных соглашений, утвержденных им с Россией, Францией и Германией на саммите в 2015 году. Согласно этим соглашениям, Донбассу следует предоставить особый статус и, помимо прочего, объявить амнистию боевикам-сепаратистам.

Сегодня Зеленский говорит, что хочет мира на Востоке и вдохнуть новую жизнь в замороженные переговоры, в то же время заявляя, что также не будет выполнять части Минских соглашений.

На данный момент, сказал Медведчук, Зеленский, по его мнению, находится на неверном политическом пути. Но Медведчук считает: есть надежда, что Зеленский может изменить свою позицию после того, как будет избран и у него появится возможность погрузиться в эту тему.

"Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать, - сказал Медведчук. - Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию".

Путин в будущем может быть готов освободить 24 захваченных украинских моряка, сказал Медведчук. Он также добавил, что миллиарды долларов российских денег смогут влиться в экономику Украины, если экономические отношения между двумя соседями, которые были нарушены санкциями, будут восстановлены.

"Мы не говорим, что должны снова целоваться или обниматься. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений", - сказал Медведчук, добавив, что Украина теряет $20 млрд ежегодно на экспорте в Россию из-за того, что Киев отвернулся от Москвы после событий 2014 года.

Нужно говорить

Посыл Медведчука о налаживании связей с Москвой неприятен для многих украинцев, которые рассматривают Россию как стратегического противника, особенно на украиноязычном Западе страны.

Но у него есть поддержка на русскоязычном Юго-Востоке, и его идеи привлекают тех, кто устал от пятилетней войны, которая, по оценкам Организации Объединенных Наций, привела к гибели более 16000 человек.

Если пророссийские сепаратисты вернут Донбасс под контроль украинского правительства, некоторые страны ЕС предположили, что они будут готовы отменить санкции в отношении России, хотя другие страны одобрят ослабление санкций, только если Москва также вернет Крым.

Соглашение о том, как заключить мирное соглашение на Востоке Украины, может быть достигнуто "в течение нескольких месяцев" и реализовано в течение "шести-восьми месяцев", сказал Медведчук, заявив, что любые переговоры по этому вопросу должны вестись между Киевом, Москвой и двумя пророссийскими сепаратистскими территориями.

"Мы могли бы сделать все это в течение нескольких месяцев. Нам нужно сесть и договориться. Это (пункты в Минских соглашениях) уже изложено. Нам нужно определить порядок их реализации", - отметил он.

Это повлечет за собой принятие украинским парламентом нескольких законов и внесение изменений в Конституцию.

Медведчук сказал, что он готов дать совет Зеленскому по этому вопросу, если будет в этом необходимость. Также он заявил, что его партия "Оппозиционная платформа - За життя", которая занимает второе место согласно опросам, может быть готова сотрудничать с Зеленским в парламенте после выборов в октябре по отдельным вопросам.

Зеленский заявил, что не хотел бы создавать коалицию с партией Медведчука, и не сказал, будет ли он готов работать вместе ситуативно. Тем временем противостояние Москвы и Киева углубляется. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, что подписал указ об ограничении экспорта из России некоторых видов угля, сырой нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на недавнее украинское эмбарго на некоторые российские товары.

Холодная экономическая логика сегодня диктует необходимость сближения с Москвой, сказал Медведчук.

"Если мы не сделаем этого и продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь продолжит ухудшаться", - подчеркнул он.