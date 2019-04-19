Над Землей взошла розовая Луна [ Редактировать ]
19 апреля земляне могли наблюдать за непривычной полной луной. Ее называют "розовой Луной". Название она получила не из-за окраски. Хотя в соцсетях пользователи делятся снимками, где Луна и вправду выглядит с розовым оттенком.
На самом же деле розовым месяц сейчас называют из-за того, что он сошел в апреле. Такое название полные оказали американские племена в честь появления в апреле первых полевых диких цветов, в частности, диких флоксов. В США такие цветы часто называют "розовыми мхом".
Ярчайшим полный месяц был в 14:12 часов 19 апреля по киевскому времени. В течение ближайших трех дней Луна будет размещена очень близко к Земле, поэтому она будет казаться немного больше, чем обычно.
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