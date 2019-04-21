В Харькове ребенок упал в воду и утонул [ Редактировать ]
В субботу, 20 апреля, восьмилетний мальчик в Харькове поскользнулся на плите дамбы, упал в воду и утонул, сообщает "УНН".
"Полицейские установили, что 8-летний мальчик вместе со своим 9-летним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле дамбы. Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулась на плите дамбы и упал в воду. Дети начали кричать и звать на помощь. Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул ", - говорится в сообщении полиции.
Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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