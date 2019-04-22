20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 30-60 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании UPECO.

"OKKO" и WOG подняли стоимость бензинов и ДТ на 50 коп/л, до:

А-92 - 30,49 грн/л,

А-95 - 31,49 грн/л,

А-95 Премиум - 32,49 грн/л,

ДТ - 30,49 грн/л.

На SOCAR на 60 коп/л выросли цены на бензин, до :

А-92 - 30,59 грн/л,

А-95 - 31,59 грн/л,

А-95 Премиум - 32,59 грн/л.

По состоянию на 22 апреля 2019 года цены на топливо следующие:

Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине снизят.