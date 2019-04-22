Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 22 апреля [ Редактировать ]
20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 30-60 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании UPECO.
"OKKO" и WOG подняли стоимость бензинов и ДТ на 50 коп/л, до:
- А-92 - 30,49 грн/л,
- А-95 - 31,49 грн/л,
- А-95 Премиум - 32,49 грн/л,
- ДТ - 30,49 грн/л.
На SOCAR на 60 коп/л выросли цены на бензин, до :
- А-92 - 30,59 грн/л,
- А-95 - 31,59 грн/л,
- А-95 Премиум - 32,59 грн/л.
По состоянию на 22 апреля 2019 года цены на топливо следующие:
Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине снизят.
по теме
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 16 апреля
Во вторник, 16 апреля, розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, изменились
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 15 апреля
В понедельник, 15 апреля, розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, изменились
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 12 апреля
В пятницу, 12 апреля, розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, изменились
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 10 апреля
Во среду, 10 апреля, розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, изменились
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 19 апреля
В среду, 19 апреля, розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, изменились