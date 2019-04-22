23 апреля отмечают праздник - Терентий Маревный. Этот день в старину называли Днем Солнцезахода.

Существовали в народе специальные ободряющие приметы. Например, 23 апреля говорили, что, если правая нога увязнет раньше, чем левая, то это к добру. Также была распространена следующая традиция. Люди выходили на улицу в этот день и внимательно смотрели на Восток. Если солнце окружено маревом, то эта примета сулит, что год будет урожайным, и наоборот.

Читайте также Великий вторник: что можно делать 23 апреля

Интересно, что понятие восточной и западной стороны света было очень важным для народа. Славяне полагали, что Восток – это место, где рождается Солнце, считающееся могучим светилом, дарующим жизнь всему живому вокруг. Когда было введено христианство, то его стали воспринимать как место, где живет Бог, а Запад называли владениями Сатаны. В язычестве день и ночь наделялись человеческими чертами, были вечно враждующими братом и сестрой.

Приметы на 23 апреля

Солнце от восхода и до заката окружено маревом (туманностью), то лето будет хлебородное. Если же 23 апреля дымки нет, то люди понимали, что, скорее всего, придется засевать поле заново, перепахав его.

Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут

Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки

После марева жди бурь

Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет

Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

В 2019 году отмечается Великий вторник. В этот день нельзя веселиться, петь и танцевать. Запрещено употреблять спиртные напитки.

Узнайте также приметы и традиции в Великий вторник.