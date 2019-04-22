Приметы на 23 апреля: что категорически нельзя делать в Великий вторник [ Редактировать ]
23 апреля отмечают праздник - Терентий Маревный. Этот день в старину называли Днем Солнцезахода.
Существовали в народе специальные ободряющие приметы. Например, 23 апреля говорили, что, если правая нога увязнет раньше, чем левая, то это к добру. Также была распространена следующая традиция. Люди выходили на улицу в этот день и внимательно смотрели на Восток. Если солнце окружено маревом, то эта примета сулит, что год будет урожайным, и наоборот.
Интересно, что понятие восточной и западной стороны света было очень важным для народа. Славяне полагали, что Восток – это место, где рождается Солнце, считающееся могучим светилом, дарующим жизнь всему живому вокруг. Когда было введено христианство, то его стали воспринимать как место, где живет Бог, а Запад называли владениями Сатаны. В язычестве день и ночь наделялись человеческими чертами, были вечно враждующими братом и сестрой.
Приметы на 23 апреля
- Солнце от восхода и до заката окружено маревом (туманностью), то лето будет хлебородное. Если же 23 апреля дымки нет, то люди понимали, что, скорее всего, придется засевать поле заново, перепахав его.
- Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут
- Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки
- После марева жди бурь
- Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет
- Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.
В 2019 году отмечается Великий вторник. В этот день нельзя веселиться, петь и танцевать. Запрещено употреблять спиртные напитки.
Узнайте также приметы и традиции в Великий вторник.
по теме
Вербное воскресенье: что категорически нельзя делать 21 апреля
21 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим
Лазарева суббота 20 апреля: приметы и суеверия
20 апреля, накануне Вербного воскресенья, православные христиане отмечают Лазареву субботу - чудо воскрешения Лазаря Иисусом Христом
Великий вторник: что можно делать 23 апреля
В Великий вторник все верующие вспоминают проповедь, которую читал Христос в храме в городе Иерасулим
Приметы на 22 апреля: что категорически нельзя делать
22 апреля православная церковь вспоминает святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник
Приметы и запреты в Вербное воскресенье 21 апреля
Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим отмечают за неделю до Пасхи