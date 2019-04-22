Пасха - важный религиозный праздник. В этот день все идут в церковь, чтобы посвятить праздничную корзину. В связи с этим существует ряд примет о том, что запрещено делать в церкви, пишет kp.ua.

Поэтому перед входом в храм можно дать милостыню нищим, при этом не забудьте приговаривать: "Да не оскудеет рука дающего".

Выходя из церкви, денег лучше не давать, так как вместе с ними вы отдадите то, с чем приходили.

Чтобы распознать недобрых людей, нужно обратить на них внимание. Как правило, они стоят у храма или внутри него, пытаясь скрестить пальцы рук или сами руки, чтобы левая рука лежала на правой руке. В церкви они стоят таким образом, чтобы спина была всегда прикрыта от алтаря.

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Бывает, что около церкви может подойти приятная женщина и попросить посчитать количество куполов храма. Этого нельзя делать: таким образом у одноглавой православной церкви "перебрасывают" свое одиночество, у трехглавой - тревогу, страхи, проблемы с законом, а у пятиглавой - болезни.

Некоторые энергетические вампиры обходят человека против часовой стрелки и касаются пальцем, потом становятся сзади, чтобы "высосать" энергию. Если такое произошло, то сразу к человеку нужно прикоснуться левой рукой.

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Как правило, с помощью свечей эти люди также проводят ритуалы. Если подойдет человек и скажет: "Поставь свечу и выходи из церкви задом" - значит пытается навести порчу. Поэтому важно помнить: в храме можно зажигать свечу от спичек, зажигалки или от лампадки, горящей возле главной иконы.

Также ни в коем случае нельзя поджигать свечу от стоящих рядом. Так можно забрать на себя их проблемы. Нельзя разрешать и другим поджигать от своей - заберут счастье.

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Свечу за благо сначала нужно потушить (но не задуть) после того, как сгорела большая половина, а уже потом уходить. Если свеча уже потушена, а потом внезапно задымилась - нужно глянуть под ноги - там может оказаться проклятая игла.

Не позволяйте также другим переставлять вашу свечу во время молитвы.

Если вы располагаете своим временем, то вам желательно проследить, чтобы вашу свечу потушили или не поставили вместо нее другую. Так обычно хотят навести порчу.

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