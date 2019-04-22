Яким буде порядок денний Парламенту цього тижня вирішували на погоджувальній Раді. Наскільки продуктивною була зустріч лідерів фракцій та до чого дійшли - знає Юлія Жешко.

Засідання погоджувальної Ради сьогодні розпочалось не з порядку денного, а з репліки про одностайне визнання результатів другого туру виборів.

"Я вважаю це велика відзнака для України, як європейської держави, що вибори. А саме 1 і 2 тур відбулись демократично, відкрито, це вже сьогодні визнають усі спостерігачі. Новообраним Президентом буде Володимир Зеленський і я поважаю волю громадян. І прошу привітати його з обранням на посаду президента", - говорить Андрій Парубій, спікер Верховної Ради.

Проте, реплікою все не закінчилось далі міркували над тим, які рішення першочергово має ухвалити новий Президент. Дехто запропонував розпустити Верховну раду негайно.

"З приводу розпуску Парламенту - дайте мені сказати. Я вважаю, що потрібно обговорити більш важливі питання. Верховна Рада збанкротувала. Народ виказав не довіру Порошенку. І в цій ситуації ми з вами не маємо права засідати".

Та з цим погодились далеко не всі. У деяких фракціях вважають, що перед тим як перезавантажити Парламент варто вдосконалити закон про вибори до Верховної Ради. Зокрема, запровадити відкриті партійні списки.

"Піти до людей з новим законом про вибори до Верховної Ради. Якщо почнуться ігри, то бажане не є такі, які задекларовані. Парламент в слабщій позиції. Він не має такої легітимності, як має новий президент. Але є закон, який дозволяє парламенту зробити те під тиском новообраного президента", - говорить Олег Березюк, народний депутат,голова фракції "Самопоміч".

"І треба негайно дати можливість новому президенту поміняти силовиків, і Генпрокурора, і голову СБУ, і міністра оборони. Щоб чітко подивитись - має новий Президент політичну волю своїми соловиками притягнути всіх представників діючої влади, замішаних в схемах - до кримінальної відповідальності", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер ВО "Батьківщина".

Пропонували також скасувати недоторканість як народних обранців, так і новообраного Президента. Але і на цьому дискусія не завершилась. У фракції радикалів наполягли - верховна рада має ухвалити закон про імпічмент.

"Ми пропонуємо, щоб Парламент негайно прийняв закон про процедуру імпічменту президента. Відповідний законопроект ми зареєстрували у листопаді 2014 року. Ми з цього приводу переконували Порошенко підтримати закон про інпічмент. Усі п'ять років Порошенко блокував його з однієї причини. Бо він би був першим клієнтом. Сьогодні є унікальна можливість прийняти цей закон", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".

В декількох фракціях зазначили одразу після інавгурації вимагатимуть від нового гаранта скасувати рішення уряду щодо підвищення цін на комунальні послуги. А щодо порядку денного на цей сесійний тиждень - дійшли згоди лише в одному питанні. Необхідно якнайшвидше ухвалити закон "про мову", який фактично блокує розгляд інших законопроектів.