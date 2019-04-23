Кому нельзя есть семечки [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Семечки подсолнечника - вкусный и полезный продукт. Однако, не смотря на все полезные свойства этого продукта, есть и противопоказания к употреблению. О них пишет from-ua.com.
- В семечках может накапливаться кадмий, если их вырастили в экологически неблагоприятных районах. Этот элемент разрушительно влияет на почки, нервную систему. В этом смысле самые полезные домашние семечки или те, которые собрали на полях вдали от автомобильных трасс.
- Они теряют ряд полезных свойств при жарке, поэтому в домашних условиях их лучше подсушивать, а не жарить.
- Насыщенные жиры является одним из факторов развития ожирения. В состав семян входит около двадцати процентов углеводов и три процента сахара, они содержат от 500 до 700 Ккал на 100 грамм, поэтому диетологи установили дневную норму - 40 грамм, до 100 грамм можно только при истощении и тяжелом физическом труде. Тем, кто сидит на диете, лучше от них отказаться.
- Очищенные семечки окисляются на воздухе, а окисление масла провоцирует зарождение канцерогенов. В связи с этим внимательно изучайте упаковку, они должны быть расфасованы не более месяца назад. Скорлупа тоже защищает от окисления, поэтому чистить их только перед употреблением.
- Повреждают эмаль зубов, если грызть неосторожно - лучше чистить руками.
- Обволакивают горло и голосовые связки и поэтому людям, деятельность которых связана с пением или разговорной речью - артистам, певцам, лекторам употреблять их по минимуму или вовсе отказаться.
- Могут быть аллергеном, поэтому кормящим матерям, запрещают их. А вот беременным по десять-двадцать грамм можно несколько раз в месяц.
Смотрите также, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.
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