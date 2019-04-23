Во вторник, 23 апреля, стало известно о том, что Геннадий Москаль написал заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию. Об этом сообщает 24tv.ua.

Это заявление он подал Президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее мы писали о том, что губернатор Львовской области ушел в отставку, а также председатель Николаевской ОГА уходит со своего поста.