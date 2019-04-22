Глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка покидает свой пост, сообщает galinfo.

"Я оставляю должность председателя областной государственной администрации, но я остаюсь с Львовщиной, я остаюсь со Львовом, я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня", - отметил Синютка.

Он попросил юридический департамент обладминистрации оформить это решение документально.

Как уточняет СМИ, накануне Олег Синютка заявил, что останется в политике. "Я думаю, что я вижу перед собой политическое будущее", - отметил он.

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Отметим, главой областной администрации Синютка является с 26 декабря 2014 года.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Владимир Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Около 70% жителей области поддержали Петра Порошенко.

Раньше сообщалось о том, что ЦИК осталось подсчитать 1% протоколов.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.