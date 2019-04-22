Губернатор Львовской области ушел в отставку [ Редактировать ]
Глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка покидает свой пост, сообщает galinfo.
"Я оставляю должность председателя областной государственной администрации, но я остаюсь с Львовщиной, я остаюсь со Львовом, я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня", - отметил Синютка.
Он попросил юридический департамент обладминистрации оформить это решение документально.
Как уточняет СМИ, накануне Олег Синютка заявил, что останется в политике. "Я думаю, что я вижу перед собой политическое будущее", - отметил он.
Отметим, главой областной администрации Синютка является с 26 декабря 2014 года.
Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Владимир Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Около 70% жителей области поддержали Петра Порошенко.
Раньше сообщалось о том, что ЦИК осталось подсчитать 1% протоколов.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
по теме
Тимошенко заявила, что правительство должно уйти в отставку
Юлия Тимошенко выступила за формирование нового состава правительства
В Кремле отреагировали на победу Зеленского
Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал победу Зеленского
Теракт на Шри-Ланке: 23 апреля объявлен днем траура
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил во вторник днем траура
В НАТО поздравили Зеленского с победой
Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой в президентской гонке
Експерт розповів про досягнення Порошенка та завдання Зеленського
Чим запам'ятається Порошенко та що чекає на Зеленського: думка експерта