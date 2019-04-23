Курс доллара резко снизился в обменниках [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, курс наличного доллара в обменниках Киева резко снизился, сообщает BIN.ua.
Так, курс продажи доллара в столичных банках снизился на 19,86 коп. до 26,9864 UAH/USD, курс покупки - на 18,62 коп. до 26,6412 UAH/USD.
Средний курс покупки евро снизился на 18,61 коп. до 29,8897 UAH/EUR, курс продажи снизился на 18,42 коп. до 30,4544 UAH/EUR.
Отметим, доллар в обменниках резко подорожал перед вторым туром президентских выборов в прошлую пятницу, 19 апреля. Рост продолжился и накануне утром, но уже к вечеру котировки американской валюты начали падать на межбанке.
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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