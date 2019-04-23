На Рівненщині вчителі школи у селі Привільне перетворили старий автобус на яскравий навчальний клас. На незвичайному уроці побувала Сніжана Сидорук.

"- Ми сьогодні з вами їдемо далі, подорожуємо в крейзі-бусі в зоопарк. - Хто був в зоопарку? - Я. Я два рази!".

Першими незвичний клас оцінили першачки. Діти -не за партами, а на зручних диванах. Тут же у клітці "живий" наочний матеріал - кролик Лорі. А у колишній кабіні водія куток читача. Тут художні книги та інший навчальний матеріал. Софія і Вадим шукають на глобусі Україну.

"-Де наша Україна? - В мене не такий глобус, в мене вдома інший. Та нє вона десь отута біля Росії. Україна - знайшов!".

"Ми можемо почитати художню книжку, провести усний рахунок. В даному автобусі ми не пишемо, ми тільки проводимо усні такі уроки. Ну дітки задоволені. І вони себе вільно тут почувають. Їм приємно", - говорить Надія Кот, вчитель Привільненської загальноосвітньої школи.

Колишній автобус стоїть на території школи. Востаннє учнів він возив чотири роки тому. На металобрухт його вирішили не здавати. Усі запчастини пішли на ремонт нового шкільного транспорту. А занедбаний кузов "буса" перетворили на так звану "Територію свободи".

"У нас там є невеличкий ящичок як ми його називаєм. Ми збираємо речі, які комусь є вже непотрібні, але їх ще можна використовувати. Ми будемо їхати в будинки-інтернати. Це отакий от майданчик для реалізації гарних ініціатив початку старту для молоді", - говорить Світлана Роїк, проектний менеджер Привільненської ОТГ.

Зовні автобус яскраво розфарбований. Створити такий незвичний навчальний клас запропонували вчителі місцевої школи.

"Поки шо перший клас. В перспективі ще будуть проводитьсь уроки для інших класів. Приходили і 5 клас. На перервах також біжать, коли є вільна хвилина. Тут черга стоїть перед автобусом. Біжать позайматись поседіти всі, дуже їм цікаво", - говорить Віталій Крамчинський, директор Привільненської загальноосвітньої школи.

Не лише місцем для навчання вихованців нової української школи буде цей яскравий автобус. "Територія свободи" має стати і простором для підтримки соціальних проектів молоді та учнівського самоврядування громади.