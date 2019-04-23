Дональд Трамп хоче захиститися від імпічменту [ Редактировать ]
Не дочекаєтесь! Дональд Трамп заявляє - Конгрес не зможе оголосити йому імпічмент. Хто на цьому наполягав? І чому? Дмитро Анопченко розповість.
Від кінця минулого тижня тут, у кулуарах Конгресу, в неформальних розмовах постійно лунає слово "імпічмент". Усунути президента від влади закликала колег - сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен - звинувативши Главу держави в "перешкоджанні правосуддю". Мовляв, Трамп намагався загальмувати розслідування спецпрокурора Мюллера.
Звучить це серйозно - адже Уоррен (разом з Джо Байденом) вважають однією з головних кандидаток від демократів на президентських перегонах 2020 року. Але Дональд Трамп не забарився з відповіддю. І зовсім, як в одеському анекдоті, сказав - мовляв, не дочекаєтеся, імпічменту не буде.
Для захисту президент обрав ту ж саму доповідь спецпрокурора Мюллера, висновків якого в Білому домі так боялися. Заявивши, оскільки це розслідування нічого не виявило, тож і провини немає. А отже, й усунути його не вдасться. Більше того, тепер президент гучно заявляє - "у цьому полюванні на відьом ситуація змінилася на протилежну". Натякаючи на те, що це демократи намагалися вплинути на результат виборів, збираючи не нього досьє і, по суті, переадресовуючи їм звинувачення у скоєнні посадових злочинів.
Розуміючи, що "російська тема" практично вичерпана - тут, у Конгресі, шукають новий привід "дістати" Трампа - і завдали "фінансового удару". Вимагають податкових декларацій президента за останні 10 років.
Зі зрозумілою метою знайти там порушення й таки усунути президента з посади, якщо такі порушення можна буде розцінити як "злочин". Теоретично шанс зробити це невеликий, але є. Тому Трамп подав до суду - щоб не дати доступу. Головний аргумент - запит політизований, мовляв, "демократи хочуть нашкодити йому в будь-який спосіб". Дедлайн - сьогодні. Саме до 23 квітня Служба внутрішніх доходів США мала надати інформацію конгресменам, ризикуючи наразитися на звинувачення в тому, що не виконує свою роботу.
Поступляться податківці, віддадуть декларації - чи гнів президента для них страшніший? Усе це стане відомо до кінця дня. Але навіть якщо папери не надійдуть - Конгрес все одно й далі полюватиме на них.
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