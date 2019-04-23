Россия перешла от хамства к цивилизованной речи - МИД Украины [ Редактировать ]
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что во время консультаций относительно увольнения украинских военнопленных моряков Россия "сменила тон разговора". Об этом Зеркаль написала на своей странице в Facebook 23 апреля.
Замминистра сообщила, что пока неясно, будет ли смена российский тактики или простое желание затянуть процесс консультаций.
"Поразила кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованной речи, присущей дипломатии.. В любом случае это не повлияло на позиции сторон в отношении наших моряков и кораблей", - подчеркнула Елена Зеркаль.
По словам заместителя главы МИД, аргументы, которые украинские дипломаты услышали сегодня от РФ, подтвердили стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет украинским военным кораблям и членам их экипажей.
Ранее в ООН заявили о том, что Россия должна обеспечить украинским морякам защиту. До этого Петр Порошенко прокомментировал суд в Москве над украинскими моряками.
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