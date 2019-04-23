Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что во время консультаций относительно увольнения украинских военнопленных моряков Россия "сменила тон разговора". Об этом Зеркаль написала на своей странице в Facebook 23 апреля.

Замминистра сообщила, что пока неясно, будет ли смена российский тактики или простое желание затянуть процесс консультаций.

"Поразила кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованной речи, присущей дипломатии.. В любом случае это не повлияло на позиции сторон в отношении наших моряков и кораблей", - подчеркнула Елена Зеркаль.

По словам заместителя главы МИД, аргументы, которые украинские дипломаты услышали сегодня от РФ, подтвердили стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет украинским военным кораблям и членам их экипажей.

Ранее в ООН заявили о том, что Россия должна обеспечить украинским морякам защиту. До этого Петр Порошенко прокомментировал суд в Москве над украинскими моряками.