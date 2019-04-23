Четвертый глава ОГА уходит в отставку [ Редактировать ]
Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что подаст в отставку сразу после инаугурации нового президента Украины, сообщает "УНН".
"Я принадлежу к тем 25% граждан Украины, которые неизменно считают, что путь Украины - это Европейский Союз и вступление Украины в НАТО, где Украина может комфортно себя чувствовать", - сказал он в обращении на своей странице в Facebook.
Барна поблагодарил Петра Порошенко за доверие и пообещал помогать тем, кто будет поддерживать развитие Украины. "Сегодня я заявляю, что, как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины я предложу им заявление об отставке", - сказал глава ОГА.
Ранее сообщалось, что губернатор Закарпатья подал в отставку.
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