Несмотря на стремительный прогресс цифровых технологий, остается узкий групп меломанов, которые слушают любимые треки на виниле - пластинках и специально предназначенных для них проигрывателях.

Традиционно так сложилось, что пластинки с момента их появления и по сегодняшний день считаются едва ли не эталонным носителем для прослушивания легендарных зарубежных исполнителей прошлого века - Pink Floyd, Deep Purple, Beatles, а также отечественных групп вроде "Наутилуса Помпилуса", "Машины времени". К этому списку можно добавить некоторых эстрадных, джазовых, кантри исполнителей, не представленные больше нигде аудиокниги, театральные аудио-постановки, сказки.

Почему винил популярен в эпоху плееров и смартфонов?

Причин слушать именно пластинки может быть несколько. Во-первых, это непередаваемый стиль звучания, который создается только при скольжении иглы по поверхности винила. К слову, сейчас купить проигрыватель несложно – наряду с б/у моделями есть современная аппаратура от известных брендов. Во-вторых, это атмосфера музыкальной эксклюзивности, за которой гонятся владельцы виниловых пластинок. В-третьих, некоторые композиции и исполнители представлены только на виниле.

Где можно найти пластинки?

С новым винилом ситуация обстоит неоднозначно. Его почти не производят, а то, что выпускают – ограниченный тираж. Со старыми пластинками тоже не все так просто.

Можно искать винил на блошиных рынках, книжных развалах, барахолках. Не исключено, что здесь вы действительно найдете что-то интересное именно вам и даже в сносном состоянии.

Можно попытать счастья на сайтах с объявлениями. Однако здесь ассортимент предложенного будет относительно невелик, а то что есть, вполне вероятно, придется заказывать с доставкой из другого города, доверившись продавцу.

Альтернативный вариант - это тематические ресурсы вроде Vinyl.com.ua. На страницах ресурса, который посвящен только эксклюзивным для наших дней музыкальным носителям, можно, как продать, так и купить пластинки, кассеты, CD-диски. Все предложено в понятном формате – в виде объявлений с фото, ценой, описанием. Дополнительный плюс сервиса - он бесплатный и общедоступный.

Именно здесь, если вам повезет, вы найдете пластинки, которые вы всегда хотели послушать в камерной домашней обстановке или с друзьями-ценителями. В каталоге сервиса, который периодически обновляется новыми объявлениями, встречаются, как популярные пластики, так и настоящий раритет, эксклюзив, находки для меломанов. Стоимость пластинок и кассет разная - от нескольких до нескольких тысяч гривен.