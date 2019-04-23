Виниловые пластинки: где искать эксклюзив? [ Редактировать ]
Несмотря на стремительный прогресс цифровых технологий, остается узкий групп меломанов, которые слушают любимые треки на виниле - пластинках и специально предназначенных для них проигрывателях.
Традиционно так сложилось, что пластинки с момента их появления и по сегодняшний день считаются едва ли не эталонным носителем для прослушивания легендарных зарубежных исполнителей прошлого века - Pink Floyd, Deep Purple, Beatles, а также отечественных групп вроде "Наутилуса Помпилуса", "Машины времени". К этому списку можно добавить некоторых эстрадных, джазовых, кантри исполнителей, не представленные больше нигде аудиокниги, театральные аудио-постановки, сказки.
Почему винил популярен в эпоху плееров и смартфонов?
Причин слушать именно пластинки может быть несколько. Во-первых, это непередаваемый стиль звучания, который создается только при скольжении иглы по поверхности винила. К слову, сейчас купить проигрыватель несложно – наряду с б/у моделями есть современная аппаратура от известных брендов. Во-вторых, это атмосфера музыкальной эксклюзивности, за которой гонятся владельцы виниловых пластинок. В-третьих, некоторые композиции и исполнители представлены только на виниле.
Где можно найти пластинки?
С новым винилом ситуация обстоит неоднозначно. Его почти не производят, а то, что выпускают – ограниченный тираж. Со старыми пластинками тоже не все так просто.
Можно искать винил на блошиных рынках, книжных развалах, барахолках. Не исключено, что здесь вы действительно найдете что-то интересное именно вам и даже в сносном состоянии.
Можно попытать счастья на сайтах с объявлениями. Однако здесь ассортимент предложенного будет относительно невелик, а то что есть, вполне вероятно, придется заказывать с доставкой из другого города, доверившись продавцу.
Альтернативный вариант - это тематические ресурсы вроде Vinyl.com.ua. На страницах ресурса, который посвящен только эксклюзивным для наших дней музыкальным носителям, можно, как продать, так и купить пластинки, кассеты, CD-диски. Все предложено в понятном формате – в виде объявлений с фото, ценой, описанием. Дополнительный плюс сервиса - он бесплатный и общедоступный.
Именно здесь, если вам повезет, вы найдете пластинки, которые вы всегда хотели послушать в камерной домашней обстановке или с друзьями-ценителями. В каталоге сервиса, который периодически обновляется новыми объявлениями, встречаются, как популярные пластики, так и настоящий раритет, эксклюзив, находки для меломанов. Стоимость пластинок и кассет разная - от нескольких до нескольких тысяч гривен.
по теме
Скандальный певец дал 28-секундный концерт
Исполнитель впервые вышел на сцену после обвинений в сексуальном насилии
"Мы долго с вами не встретимся": Пугачева шокировала поклонников признанием
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой уже стал историей, о которой будут говорить еще долго
Верка Сердючка едет на "Евровидение-2019"
Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки
"Дешевая вульгарщина": покинувшая Украину певица показала грудь
Украинская певица, которая строит карьеру в России, показала фото с пикантной фотосессии
Мурашки по коже: Тина Кароль и "Бумбокс" презентовали новую песню
Тина Кароль и группа "Бумбокс" презентовали совместную песню, которая пробирает до мурашек