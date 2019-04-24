Накануне светлого праздника Пасхи многие хозяйки задаются вопросом, когда печь куличи и красить яйца, поскольку в Страстную неделю существует множество запретов.

В какой день печь куличи и красить яйца

Самым благоприятным днем для выпекания пасок и окрашивания пасхальных яиц является Чистый Четверг. Именно в этот день хозяйки обычно занимаются приготовлениями к Пасхе, в том числе уборкой дома и приведением себя в порядок. Некоторые хозяйки предпочитают печь куличи в Страстную Пятницу.

Говорят, если в этот день испечь кулич, он никогда не испортится, не покроется плесенью и будет обладать целебной силой излечивать от болезней, убережет дом от стихийных бедствий.

В какой день нельзя печь паску

Конкретного дня, в который существовал бы запрет на выпекание куличей, нет. Однако, Страстная Пятница и Великая Суббота считаются скорбными днями, и в эти дни трудится запрещено. Если все же вы решили испечь кулич в Страстную Пятницу, то делать это лучше после 15:00.

Согласно писанию, именно в это время Иисуса распяли на кресте. Перед тем, как приняться за роботу, нужно прочитать молитву "Отче наш", а потом произнести "Господи, благослови" и начинать замешивать тесто.

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