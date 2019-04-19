Стоимость пасхальной корзины: во сколько обойдется праздник (инфографика) [ Редактировать ]
Пасхальная корзина - незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников - Пасхи, который украинцы в этом году будут отмечать 28 апреля.
Podrobnosti.ua расскажут о том, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2019 году.
Как говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко, празднование православного праздника, Пасхи-2019, обойдется украинцам на 8% дороже, чем в предыдущие годы.
Пасхальная корзинка является неизменным атрибутом одного из самых главных христианских праздника. В ней люди несут различные продукты в церковь, где их святит батюшка.
Инфографика: Константин Семенов (данные взяты по средним ценам статистики и больших продуктовых магазинов)
Паска домашняя. За год паска выросла в цене на 7%.
- 2018 - 60,2 грн
- 2019 - 85,2 грн.
Яйца, десяток. За год яйца подешевели, по данным статистики, на 17%.
- Прошлый год - 27,3 грн
- 2019 - 25,7 грн.
Буженина, 400 гр. За год буженина в крупных продуктовых сетях подорожала на 12%.
- 2018 - 96,8 грн
- Этот год - 108,3 грн.
Сало, 400 гр. Как говорит Госстат, стоимость выросла на 7%.
- В прошлом году - 28,6 грн
- 2019 - 60 грн. за 1 кг.
Сыр твердый, 400 гр. За год цена сыра в торговых сетях поднялась на 10%.
- 2018 - 75,4 грн
- 2019 - 83,2 грн.
Сливочное масло, 200 гр. Официальные данные свидетельствуют о подорожании на 10%.
- 2018 - 36,5 грн
- 2019 - 38 грн.
Хрен, 250 гр. За год стоимость хрена в гипермаркетах увеличилась.
- В прошлом году - 8,9 грн
- Сейчас - 11 грн.
Соль, 250 гр. Платим на 8% больше по данным торговых сетей.
- В 2018 году - 2,6 грн
- В 2019 году - 2,8 грн.
Вино
- 2018 - 85,2 грн
- 2019 - 100 грн.
Таким образом, общая стоимость пасхальной корзинки выросла. В 2018 году она составляла 404 грн, а в текущем - почти 500 гривен.
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