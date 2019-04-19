Пасхальная корзина - незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников - Пасхи, который украинцы в этом году будут отмечать 28 апреля.

Podrobnosti.ua расскажут о том, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2019 году.

Как говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко, празднование православного праздника, Пасхи-2019, обойдется украинцам на 8% дороже, чем в предыдущие годы.

Пасхальная корзинка является неизменным атрибутом одного из самых главных христианских праздника. В ней люди несут различные продукты в церковь, где их святит батюшка.

Инфографика: Константин Семенов (данные взяты по средним ценам статистики и больших продуктовых магазинов)

Паска домашняя. За год паска выросла в цене на 7%.

2018 - 60,2 грн

2019 - 85,2 грн.

Яйца, десяток. За год яйца подешевели, по данным статистики, на 17%.

Прошлый год - 27,3 грн

2019 - 25,7 грн.

Буженина, 400 гр. За год буженина в крупных продуктовых сетях подорожала на 12%.

2018 - 96,8 грн

Этот год - 108,3 грн.

Сало, 400 гр. Как говорит Госстат, стоимость выросла на 7%.

В прошлом году - 28,6 грн

2019 - 60 грн. за 1 кг.

Сыр твердый, 400 гр. За год цена сыра в торговых сетях поднялась на 10%.

2018 - 75,4 грн

2019 - 83,2 грн.

Сливочное масло, 200 гр. Официальные данные свидетельствуют о подорожании на 10%.

2018 - 36,5 грн

2019 - 38 грн.

Хрен, 250 гр. За год стоимость хрена в гипермаркетах увеличилась.

В прошлом году - 8,9 грн

Сейчас - 11 грн.

Соль, 250 гр. Платим на 8% больше по данным торговых сетей.

В 2018 году - 2,6 грн

В 2019 году - 2,8 грн.

Вино

2018 - 85,2 грн

2019 - 100 грн.

Таким образом, общая стоимость пасхальной корзинки выросла. В 2018 году она составляла 404 грн, а в текущем - почти 500 гривен.