Пожар в Нотр-Дам де Пари: в Париже заявили о новой угрозе [ Редактировать ]
В Париже заявили, что Нотр-Дам де Пари может не пережить дождь и рухнуть. Угроза довольно велика, так как хранилище собора частично затоплено в результате тушения разрушительного пожара, передает "112".
В ближайшие дни в Париже ожидается дождь. Архитекторы опасаются, что это может нанести удар по католическому собору. Риск полного разрушения существовали даже во время тушения пожара, в результате которого упал шпиль и обрушилась часть крыши.
В соборе на данный момент остается три больших отверстия, больше всего поврежден арочный потолок. Одно из повреждений появилось в результате падения шпиля. В здании до сих пор ведутся аварийные работы, чтобы стабилизировать его состояние. Власти намерены построить временный деревянный собор на площади, чтобы продолжить католические службы, тем временный деревянный собор на площади, чтобы продолжить католические службы. В это же время собор будут восстанавливать.
Ранее криминалисты назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети появились жуткие снимки храма после пожара.
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