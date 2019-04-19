Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери в Париже мог стать сбой в компьютерной системе. Об этом заявил настоятель собора Патрик Шове, пишет "Корреспондент".

Он не стал уточнять, о какой именно компьютерной системе идет речь, однако отметил, что причина пожара, вероятно, будет установлена в скором времени.

"Возможно, мы узнаем, что произошло через два-три месяца", - сказал Шове, выступая на встрече с предпринимателями.

При этом он добавил, что следователи пока не могут получить доступ к нефу собора из соображений безопасности. В то же время, газета Le Parisien сообщает, что следователи выясняют, был ли пожар в соборе связан с компьютерным сбоем или с неправильной работой временных лифтов, которые использовались во время ремонтных работ.

Ранее криминалисты назвали причину пожара в католическом соборе.