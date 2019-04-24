Обмеження повноважень президента, відставка спікера та 20 нерозглянутих поправок до "мовного" законопроекту.

Парламент сьогодні розбурхало не на жарт - одні депутати пропонували негайно розглянути законопроект про повноваження президента, інші - збирали підписи за відставку голови Верховної Ради.

Докладніше розкаже - Ксенія Барвіненко.

Збір підписів про відкликання Андрія Парубія з посади голови Верховної Ради стартував ще у вівторок. Скільки депутатів уже підписалися - наразі невідомо. Валерій Писаренко, ініціатор документа, переконаний - депутатів достатньо, щоб його винесли на голосування.

"Нам потрібно змінити керівництво в парламенті, щоб змінити порядок денний парламенту. Ті законопроекти, які зараз знаходяться на розгляді - вони не об'єднують суспільство, а роз'єднують. Було би дуже добре, щоб спікер парламенту, наступний, був людиною, яка зналася би на регламенті, хотіла би - щоби все, що відбувається у парламенті - було за законом і щоб вона була не політичною фігурою", - наголосив Валерій Писаренко, народний депутат, "Відродження".

"Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт", із якого вийшов Парубій, вважають такі ініціативи спробою дочасно розпустити парламент. Тож обіцяють боротися за свого голову.

"Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні, як це передбачено Конституцією. Ще раз повторюю - на строкові вибори, будь-які спроби розпустити парламент зараз - є шкідливими та незаконними. Андрій Парубій залишається на посаді голови ВР", - наголосив Максим Бурбак, народний депутат, "Народний фронт".

Сам Парубій одразу погодив збір підписів і дав доручення, щоб депутатам видали підписні документи. Каже, щойно збереться необхідна кількість - проведуть голосування.

"Я наголошую, шо ані на йоту цей процес не буде затримуватись, збирайте підписи і я вам обіцяю наступне - як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування", - зазначив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

А втім, голосування, на яке чекають в парламенті вже два місяці - "мовний" закон - і досі на стадії розгляду поправок. Два десятки зауважень та уточнень до законопроекту, за обговоренням можливої відставки голови парламенту, розглянути так і не встигли, тож відклали на завтра.