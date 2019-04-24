З першого травня в Україні подешевшає газ. Раніше уряд вимагав від "Нафтогазу" знизити ціну ще з квітня. І очільник компанії, хоч і не одразу, але відреагував.

На скільки зменшиться тариф? Та про що іще говорили на засіданні уряду - розкаже Катерина Персидська.

До наступного попередження. Гройсман заявив - голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв поки що залишається у своєму кріслі. Газовий монополіст усе ж знизив вартість палива для населення.

Нагадаємо, напередодні команда новообраного президента теж вимагала від НАК переглянути тарифи.

"Нафтогаз" мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, це не останнє зниження, ринки показують зниження. І будемо далі дивитись на те, як відкрито "Нафтогаз" буде діяти по відношенню до українських громадян. Але я хочу наголосити, що перша епопея у нас була з контрактом, друга з цінами на газ. Я хочу ще наголосити, що сказав напередодні - третього разу не буде!", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Також Гройсман підкреслив, що перед урядом - багато викликів. Він запевнив, зробить усе можливе для збереження стабільності у післявиборчий період.

"Наш уряд, я - як прем'єр-міністр, - забезпечимо в країні стабільність, прийняття необхідних рішень для розвитку країни, для захисту її інтересів. Ми все будемо робити, щоби своїми діями відповідати на ті запити, які є в суспільстві", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Обговорювали на засіданні й освітню реформу. У найближчі роки уряд робить ставку на професійно-технічні спеціальності. На них збільшать держзамовлення. У кожному регіоні в залежності від запиту роботодавців. Також, міністри запропонували внести деякі зміни у ЗНО.

"Математика і англійська мають стати обов'язковими для ЗНО, що ЗНО має бути побудовано крізь всю школу, що через це має бути і оплата вчителів залежати і всі інші речі, тоді ми знаходимось ніде", - наголосив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Згодна з ним і профільний міністр Лілія Гриневич - в країні гальмується вивчення англійської, через нестачу вчителів.

"Якщо ми оголосимо завтра обов'язковою англійську мову, то тоді ви повинні зрозуміти чи не буде це дискримінаційним для тих дітей, які сьогодні не мають вчителів англійської мови, тому що нам потрібно підвищити заробітну плату, нам потрібно мотивувати і привести студентів, які прийдуть у школу і будуть працювати і викладати цю іноземну мову", - зазначила Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України.

Сьогодні ж уряд розподілив понад 2 млрд гривень субвенцій для новостворених об'єднаних територіальних громад. Ці гроші планують спрямувати на розбудову інфраструктури.

"Це будуть тисячі об'єктів, які будуть відремонтовані, побудовані. В тому числі і місцеві дороги за ці кошти, в тому числі і садочки, школи, амбулаторії. Все те що для громад які об'єдналися є відповідним приоритетом. Ми виконуємо свою функцію підтримки об'єднаних територіальних громад", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

За останні два роки за підтримки уряду об'єднані територіальні громади відновили понад 6 тисяч соціальних об'єктів.