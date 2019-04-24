Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации с паспортами да Донбассе запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает "Укринформ".

Украинский дипломат добавил, что решение России о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" нарушает Устав ООН, резолюции СБ 2202 (2015) о принятии Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия.

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"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в 22:00 по киевскому времени", - сообщил Николенко.

Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.