В Совбеза ООН назвали дату заседания по ситуации с паспортами на Донбассе [ Редактировать ]
Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации с паспортами да Донбассе запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает "Укринформ".
Украинский дипломат добавил, что решение России о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" нарушает Устав ООН, резолюции СБ 2202 (2015) о принятии Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия.
"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в 22:00 по киевскому времени", - сообщил Николенко.
Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.
по теме
Выдача российских паспортов жителям Донбасса: Порошенко сделал заявление
В среду, 24 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение России об упрощении выдачи российских паспортов
Боевики обстреляли поселок в Луганской области
Оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4 в Луганской области
Война на Донбассе: боевики 5 раз обстреляли позиции ООС
Было зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск
Російські паспорти на Донбасі: Україна скликає Радбез ООН
Україна звернулася до Радбезу ООН щодо спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу та вимагає скликати засідання Ради безпеки
Выдача российских паспортов жителям Донбасса: Волкер резко высказался о ситуации
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины