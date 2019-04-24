МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса [ Редактировать ]
Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдачи российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко в Twitter.Ельченко уверен, что такие решения России противоречат Минским договоренностям.
"По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - написал он.
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Сам же российский лидер Владимир Путин прокомментировал это так:
"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории этих "Донецкой и Луганской республик", вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои права. Это вопрос чисто гуманитарного характера", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что Украина задала новый стандарт выборов, сказал Туск.
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