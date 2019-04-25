Дело Гандзюк: Мангеру изменили подозрение [ Редактировать ]
Генеральная прокуратура Украины объявила новую подозрение голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру по делу общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом пишет "Слідство.Інфо".
Отмечается, что теперь Мангера подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). Санкция такого преступления предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.
До этого голову Херсонского облсовета обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве Гандзюк, что грозило бы лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.
Напомним, ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются вероятными исполнителями преступления. В частности, ранее сообщалось подозрения по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) Изменено на ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения).
Сообщалось, что, среди прочих, изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение вероятным организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому, над которым идет суд.
Ранее мы писали о том, что 18 апреля рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.
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