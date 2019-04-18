Убийство Гандзюк: активисты зажгли файеры [ Редактировать ]
В четверг, 18 апреля рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" под зданием Шевченковского суда Киева зажгли файеры и петарды.
Около 30 активистов собрались под зданием суда с плакатами. Они пришли на судебное заседание.
Ранее мы писали о том, что Мангер сделал громкое заявление о конфликтах активистки.
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