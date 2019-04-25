Без втрат серед військових минула доба на Сході України. Втім, противник не припиняє збройних провокацій. Загалом 10 обстрілів.

Атакували бойовики з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, мінометів та гранатометів. Під ворожий вогонь потрапили позиції армійців поблизу дев'яти населених пунктів Донеччини.

