Війна на Донбасі: бойовики не припиняють збройних провокацій [ Редактировать ]
Без втрат серед військових минула доба на Сході України. Втім, противник не припиняє збройних провокацій. Загалом 10 обстрілів.
Атакували бойовики з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, мінометів та гранатометів. Під ворожий вогонь потрапили позиції армійців поблизу дев'яти населених пунктів Донеччини.
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