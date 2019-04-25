На Рівненині горів один із найбільших заповідників України [ Редактировать ]
На Рівненщині горів один із найбільших природних заповідників України. Вогонь охопив два гектари.
До гасіння залучили лісників, допомагали й місцеві жителі. Цей природний заповідник розташований на півночі області. Саме тут найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі. У лісгоспі кажуть: ймовірна причина займання спалювання сухої трави.
Ще одне лісництво горіло напередодні на Житомирщині. Вогонь охопив 5 гектарів. Полум'я рятувальники загасили за допомогою пожежного літака та гелікоптера.
по теме
Пожежа під Черніговом: полум'я гасили 40 рятувальників
Під Черніговом горів ліс. Вогонь охопив 15 гектарів території. За інформацією ДСНС, зайнялися хвойні насадження неподалік села Андріївка
На Рівненщині горів один із найбільших заповідників України
До боротьби з полум'ям залучили працівників лісового господарства, допомагали й місцеві жителі
На Рівненщині загорівся найбільший заповідник України
До боротьби з вогнем залучили працівників лісового господарства, допомагали і місцеві жителі
Спалах кору: на Рівненщині занедужали студенти
На Рівненщині спалах кору. Занедужало шестеро студентів Березнівського лісотехнічного коледжу
На Миколаївщині внаслідок вибуху постраждали люди
5 людей постраждали від вибуху на нафтобазі в Миколаївській області. Там рвонула та зайнялася установка з переробки мазуту