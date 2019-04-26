Володимир Путін цього тижня підписав указ про надання громадянства жителям окупованої частини Донбасу. Як це рішення може бути реалізоване? Та як на такі дії глави РФ відреагували у світі?

Атракціон небаченої сусідської щедрості! Масова роздача паспортів із двоголовим орлом! Цього тижня Володимир Путін підписав указ, за яким мешканці окупованої частини Донбасу зможуть отримати російський паспорт швидко і за спрощеною процедурою! При чому, в Кремлі чомусь вважають, що 3 мільйони тамтешніх мешканців можуть ставати громадянами Федерації, залишаючись громадянами України.

Таке рішення російський президент мотивував... гуманітарними міркуваннями.

Офіційний Київ одразу назвав це продовженням зухвалої агресії.

"Це чергове безпрецедентне втручання Росії у внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій", - закликав Петро Порошенко, президент України.

"Таким чином Росія визнала свою відповідальність як країни-окупанта. І, на жаль, цей указ не наближає нас до основної мети - припинення вогню", - так відреагували на рішення Кремля в команді новообраного президента Володимира Зеленського

Дії Росії суперечать "духу й цілям Мінських домовленостей", - це вже заявив офіційний Берлін. Категоричний в оцінці і Париж. Засуджують рішення Путіна і в Держдепі США: "Росія за допомогою цих провокативних дій посилює напад на суверенітет і територіальну цілісність України", - ідеться в заяві.

В українському МЗС таке рішення назвали "паспортним" етапом окупації Донбасу. Дипломати негайно звернулися до Ради безпеки ООН. Екстрене засідання Радбезу скликали у четвер.

"Це не що інше, як завуальована спроба виправдати окупацію цих територій, вирвати їх в України і розчленувати мою країну. Це не що інше, як штучний привід для продовження відправлення російських військ в Україну і нічим не прикрита військової агресії проти моєї країни", - наголосив Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.

"Не мы их насильно делаем российскими гражданами, а они сами к этому стремятся. Мы лишь предоставляем такую возможность и значительно облегчаем этот процесс", - заявив Василь Небензя, постійний представник Росії при ООН.

Постпред України Володимир Єльченко закликав посилити санкцій проти Москви. І згадав, що Кремль уже діяв за схожою схемою в Абхазії та Придністров'ї.

Для чого Росії видавати паспорти в невизнаних республіках? На думку дипломатів, це - сигнал новообраному президенту Володимиру Зеленському. Така собі демонстрація сили.

Указ Путіна назвали спробою підірвати процес мирного врегулювання на Донбасі. Та жодних резолюцій Радбез не ухвалив... але країни ЄС оприлюднили спільну заяву, в якій засудили дії Кремля.

"Ми закликаємо всі сторони повністю виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами, починаючи з всеосяжного і тривалого припинення вогню і виведення важкої зброї, і конструктивно брати участь у форматі Нормандії і тристоронньої контактної групи", - закликає Франсуа Делатр, постійний представник Франції при ООН.

Україна закликала громадян, які проживають на непідконтрольній території - не подавати заяви на паспорти і не приймати російського громадянства.