Підліткова жорстокість сколихнула Україну. На Волині побилися дві школярки. Відео хтось виклав у мережу. Поліція вже розслідує справу. Докладніше розкажуть мої колеги.

Дівчата побилися ось на цьому подвір'ї школи в селі Вербка. Місце, де відбувалися розбірки, показує десятикласник Тарас. Каже, йому довелося розбороняти.

"Ми заїжджаємо цією стороною і бачимо як тут з нашої школи дівчина лежить інша добиває її просто руками, добивала її як могла. Я кличу її друга він тут теж стояв Я забираю до нас ту дівчину вона плакала ледь стояла на ногах", - говорить Тарас, очевидець бійки.

Педагоги про бійку дізналися з інтернету. Були приголомшені. Кажуть, усе сталося після уроків. Дівчинка, яку побили - учениця сьомого класу. Їй 12 років.

"Активна звичайна товариська дівчина такого ніколи не траплялося і не спостерігалося за нею. З хорошої сім'ї", - говорить Валентина Саковська, директор НВК с. Вербка.

Дівчина, яка завдавала ударів, навчається в іншій школі у місті Ковель. Їй - 15.

"Ситуація, яка склалася в класі доволі неординарна. Дівчинка навчається з першого класу. Є дружелюбною, не є конфліктною дитиною", - говорить Наталія Шумська, класний керівник учениці ЗОШ №7 м. Ковель.

У школі вже провели власне розслідування. Переконують, це не булінг. Дівчата колись дружили. Старша дівчина пояснила вчителям: посварилися через образливі коментарі в соцмережах. Нашій знімальній групі не вдалося поспілкуватися зі школяркою.

"Спочатку вона говорила, що вона заступалася за честь своєї мами, почали розбиратися то вона ніби заступилася за свою подругу", - говорить Валерій Кубай, директор Зош №7 м.Ковель.

І педагоги, і психологи визнають: підлітки стають дедалі агресивнішими. На їхню думку - саме соцмережі спонукають до такої поведінки.

"Я не сказала, що в дівчинки великий стрес, звичайно жалкує. Що так сталося розуміє, що можна було вчинити по іншому", - говорить Світлана Ткаченко, психолог.

Правоохоронці кажуть - жодна зі сторін офіційних звинувачень поки що не висуває.

"Матеріали зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Ковельського відділу поліції. Проводиться перевірка", - говорить Тетяна Козій, інспектор з ювенальної превенції Ковельського відділу поліції.

Чи каратимуть за бійку і кого у поліції наразі сказати не можуть. Із учасницями конфлікту та їхніми батьками правоохоронці ще не спілкувалися. Тим часом у школі запевняють: дівчата після роз'яснювальних бесід помирилися.