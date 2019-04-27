Футбольне свято для бійців ООС. Сьогодні в Києві завершився перший Всеукраїнський Кубок Об'єднаних сил. Змагалися прикордонники, нацгвардійці, працівники СБУ та Збройних сил України. Турнір відбувся на навчально-тренувальній базі "Динамо". Хто переміг знає Любов Кукла.

До бою їм не звикати. Щоправда, цього разу на полі Футбольному.

Футбол футболом, та для них, найголовніше, дисципліна. Навіть за лайку організатори видалятимуть із гри.

"Краще граєте і забиваєте, більше. Домовились? ".

А ще обов'язковий так званий фейс-контроль. Без посвідчення бійця ООС на поле - ні ногою. Утім, перевірку пройшли усі бійці.

"Слава, слава, слава! ".

Такий турнір, до речі, проводять уперше. Змагають за кубок найкращі команди Ліги учасників АТО. Відбирали їх за минулорічними результатами, тож сьогодні тут наче бої гладіаторів. Адже на полі одні переможці.

Змагалися за першість прикордонники, нацгвардійці, працівники СБУ та Збройних сил України. Саме вони торік показали найкращі результати. І ось він, вирішальний бій. На полі команда "Ягуар" від Нацгвардії та прикордонники.

"Гооооол! Гоооол!"

Гол забивають нацгвардійці. І так п'ять разів поспіль.

Отже, перше місце за спецпідрозділом "Ягуар". Емоцій хлопці не приховують.

"Очень позитивно, выиграли, мы долго к этому шли. Все время попадаем в финалы, все мимо. Наконец-то хоть с маленького начали", - говорить Анатолій Ткачук, учасник ООС, гравець ФК "Ягуар" Національної гвардії України.

"Так розслабляє просто, від цієї воєнної справи відійти. Їдем додому з кубком. Син дуже боліє тут. Чемпіони! Чемпіони! ", - говорить Максим Пилипенко, учасник ООС, гравець ФК "Ягуар" Національної гвардії України.

Срібло дісталося прикордонникам. Та, переконують, для них ця перемога спільна.

"Ну, по-перше, це така і моральна, і фізична реабілітація для учасників бойових дій, хлопцям цікаво зустрітися зі своїми побратимами, зіграти в футбол, тобто всі на полі рівні, всі з повагою відносяться один до одного", - говорить Олександр, учасник ООС, гравець ФК "Прикордонник" ДПСУ.

Ідея як моральної, так і фізичної реабілітації для захисників народилася, кажуть організатори, з початком бойових дій на Сході країни.

"Спочатку було тяжко, було 10 команд. Зараз ми вже 5 рік поспіль робимо добру справу. І зараз у нас уже 88 команд по всій Україні. 6 девізіонів: південь, захід, схід, північ, центр і Київ", - говорить Олександр Скляр, перший віце-президент Федерації футболу Ліги учасників АТО.

Тож тепер понад три тисячі українських воїнів нетерпляче чекають наступних футбольних змагань. Адже за п'ять років воєнних дій для них це більше, аніж просто моральний відпочинок.

"Ці змагання, які вже сьогодні показали, як новий турнір, успішний новий турнік - кубок Об’єднаних сил, ми будмо проводити щороку, щоквітня. І переможець кубку ООС буде мати можливість розіграти суперкубок героїв АТО на стадіоні ім. Лобоновського, який відбудеться через місяць", - говорить Руслан Руденко, президент Федерації футболу Ліги учасників АТО.

Привітав зі святом і легендарний Володимир Мунтян.

"Ну что, друзья, примите искренние поздравления. Победителя, правильно сказали, нет. То, что вы уже участвуете в футбольном празднике, для нас, профессионалов, это радость", - говорить Володимир Мунтян, колишній футболіст ФК "Динамо".

Та радість радістю, але найважливіше - це мирне небо. Про яке так піклуються Вони.