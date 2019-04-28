Приметы на 29 апреля: что категорически нельзя делать в день Ирины [ Редактировать ]
29 апреля отмечается день - Ирины. В народе этот день прозвали Ирина-урви берега, Рассадница, Ирина-заиграй овражки.
В предпоследний день месяца люди сажали капусту на специально приготовленных срубах или насадах. Этот овощ у наших предков издревле был одним из главных и, пожалуй, самым любимым. С процессом его выращивания был связан не один обряд и примета.
Высаживали рассаду только в специально отведенные для этого дни, их называли "рассадницами". Наши предки никогда не сажали капусту в "сухие дни" (например, вторник накануне Пасхи), считалось, что в противном случае все силы овоща уйдут в кочерыжку. Если посадить капустную рассаду в четверг, то ее съедят черви.
Чтобы кочанчики уродились тугими да белыми, первый высаженный в грунт росток накрывали чугунком, а потом большим горшочком. Причем, сверху его покрывали белоснежной скатертью и придавливали камнем, произнося особый заговор.
Чтобы оградить этот овощ от паразитов, в грядки втыкали крапиву или перекусывали пополам и зарывали в грунт первого попавшегося на грядках червячка.
Святая этого дня, мученица Ирина, за благочестивую праведную жизнь и помощь верующим вместе с сестрами, мученицами Хнонией и Агапией, была поймана и подвергнута жесточайшим мучениям и пыткам. Когда воины повели Ирину в блудилище на поругание, их догнали два светлых воина и передали, что военачальник Сисиний велел отвести пленницу на высоту в гору и бросить ее там, а затем прийти к нему и рассказать об исполненном.
Воины так и сделали. Когда они рассказали обо всем Сисинию, тот разгневался, ведь он не давал такого приказа.
Светлые воины - Ангелы Божии, спасли мученицу Ирину от насилия.
Приметы 29 апреля
- Орешник "запылал" - пора лес сажать.
- Зацвела ольха - гречиху пора засевать.
- Если овраги "заиграют", а затем подмерзнут - урожаю помехи будут
- В день Ирины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, считается что это приведет к серьезным последствиям
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