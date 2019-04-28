За фактом підпалу авто головреда місцевої газети у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження. Стаття - умисне знищення або псування майна. Палію загрожує до 10 років ув'язнення. Які версії відпрацьовують слідчі - розкажуть наші кореспонденти.

У передсвяткову ніч жителів спального району Тополь розбудив вибух. На паркованні під вікнами однієї з багатоповерхівок загорілася автівка. За словами очевидців, вогонь здіймався на три метри.

"Изначально пламя было небольшое. Оно загорелось. Покамест я вызвала МЧС и поднялась к соседям, пламя охватило уже половину автомобиля. Страшно, когда едет где-то какой-то пожар. Рядом стояли автомобили, довольно таки страшно", - говорить Ганна Орел, місцева жителька.

Позашляховик спалахнув, як сірник, за кілька хвилин вигорів ущент. Лишився тільки обгорілий кузов. Власник головний редактор газети "Зоря" Володимир Песоцький вважає, що це був навмисний підпал. За кілька хвилин до вибуху очевидці бачили, як біля автівки крутився незнайомець. Хто і за що це вчинив, Володимир і гадки не має. Пов'язує лише зі своєю медійною чи політичною діяльністю.

"Просто так автомобілі не палять, для цього має бути вагома причина. Тому я для себе залишаю лише мою професійну діяльність. Моя професійна діяльність складається із двох частин, якщо так можна сказати, я головний редактор і співвласник газети "Зоря", і останні два місяці, останні три місяці працював, був запрошений керівництвом обласного, обласного штабу кандидата в президенті Юрія Бойко і займався, керував у прес-службі обласного штабу", - говорить Володимир Песоцький, головний редактор газети "Зоря".

Підпал автомобіля керівника прес-служби прокоментували і в політичній партії "Опозиційна платформа - За життя". За словами голови обласного осередку Марії Пустової, таким чином політичні опоненти тиснуть на політсилу перед парламентськими виборами.

"Мы сейчас в очень активной фазе к подготовке к парламентским выборам. Конечно сейчас на Владимире лежит очень ответственная задача мы будем отслеживать это и на уровне областном и на уровне национальном. Потому что это преследование журналиста. Это не допустимо по всем нормам законодательства и свободе слова. И поэтому мы контролируем этот вопрос. Этот вопрос на контроле у начальника полиции области", - говорить Марія Пустова, голова Дніпропетровської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

У Національній спілці журналістів, підпал авто Володимира Песоцького також розцінюють як наступ на свободу слова. У НСЖУ зазначають: у такий спосіб уже не вперше залякують журналістів. Але при цьому жодного злочинця ще не затримали. Цього разу теж відкрили кримінальне провадження - умисне знищення або псування майна. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі.