В Естонії стартували військові навчання Збройних сил "Весняний шторм" - за участю України. Триватимуть вони три тижні. Загалом у маневрах візьмуть участь понад 9 тисяч військових з 13 країн.

На місце проведення навчань доставили сотні одиниць техніки, зокрема, й танки. У повітряний простір Естонії піднімуть бойові літаки та вертольоти.

У Головному штабі Сил оборони країни попередили про невеликі пошкодження другорядних доріг, лісів та полів. Усі збитки за них - обіцяють відшкодувати.