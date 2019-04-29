Військові України взяли участь у "Весняному штормі" [ Редактировать ]
В Естонії стартували військові навчання Збройних сил "Весняний шторм" - за участю України. Триватимуть вони три тижні. Загалом у маневрах візьмуть участь понад 9 тисяч військових з 13 країн.
На місце проведення навчань доставили сотні одиниць техніки, зокрема, й танки. У повітряний простір Естонії піднімуть бойові літаки та вертольоти.
У Головному штабі Сил оборони країни попередили про невеликі пошкодження другорядних доріг, лісів та полів. Усі збитки за них - обіцяють відшкодувати.
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