Москва зізналась у стеженні за словами Володимира Зеленського [ Редактировать ]
Ретельно фіксують. У Москві відреагували на слова Зеленського щодо видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Речник президента Дмитро Песков заявив, що усі заяви переможця виборів президента України ретельно відстежують та беруть до уваги.
Раніше у дописі на своїй Фейсбук-сторінці Володимир Зеленський порадив Путіну не витрачати час даремно та не намагатися спокусити громадян України російськими паспортами. Москва, нагадаю, минулого тижня спростила процедуру надання російського громадянства жителям ОРДЛО.
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